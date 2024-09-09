Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 9 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 9 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 28° Ankara Güneşli 29° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 31° Trabzon Parçalı bulutlu 27° Bursa Güneşli 28° Adana Parçalı bulutlu 36° Diyarbakır Kısmen Güneşli 37° Gaziantep Kısmen Güneşli 34° Ağrı Güneşli 28°

Hava sıcaklıklarının; Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 32°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AFYONKARAHİSAR °C, 29°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA °C, 37°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM BURDUR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu ANKARA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ARTVİN °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 35°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 36°C Az bulutlu ve açık