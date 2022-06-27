'Aşırı yağış' ve 'kuvvetli sağanak' uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz’de, zamanla Marmara'nın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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