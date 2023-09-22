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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 35° Trabzon Kısmen Güneşli 26° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 26°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.