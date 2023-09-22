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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞIŞ YOK! Son dakika haberi: Meteoroloji'den açıklama! 22 Eylül bugün hava nasıl? - İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Yağmur yok

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 07:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:36
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        Açıklama geldi! Yağmur yok
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        #meteoroloji
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