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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama: Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji'den açıklama: Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus görülebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 07:12 Güncelleme: 06.10.2023 - 07:12
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        Yağış yok, sis ve pus var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 20°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        #son dakika
        #meteoroloji
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