Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AĞRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık