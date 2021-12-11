5 bölgede sağanak! Trakya için önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TRAKYA İÇİN UYARI GELDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya´da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya çevrelerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), zamanla İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.
Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
SİS VE PUSA DİKKAT UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUZEY DOĞUDA SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu da şöyle olacak:
ANKARA: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu.
İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu.
BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.
EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu.
ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 17, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 15, Parçalı yer yer çok bulutlu.
KONYA: 15, Parçalı yer yer çok bulutlu.
SİVAS: 11, Parçalı bulutlu.
BOLU: 15, Parçalı yer yer çok bulutlu.
KASTAMONU: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu.
SAMSUN: 19, Parçalı bulutlu.
ORDU: 17, Parçalı bulutlu.
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 18, Parçalı ve az bulutlu.
ERZURUM: 7, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu.
VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 13, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 12, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 16, Az bulutlu ve açık.
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