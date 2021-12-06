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Son dakika haberler... Meteoroloji'den yarın için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Buna göre, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için yarın fırtına uyarısında bulunuldu

06.12.2021 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı!
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DHA

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

ÇARŞAMBA SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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