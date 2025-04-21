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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor - 21 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:35 Güncelleme: 21.04.2025 - 07:35
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        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bayburt hariç) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 22°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 15°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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