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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde - 29 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağmur beklenmezken, akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 07:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 07:28
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        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 28°

        Trabzon

        Güneşli 17°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 22°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 22°

        Ağrı

        Güneşli 14°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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        EDİRNE °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

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        HATAY °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 21°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 20°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        SİNOP °C, 21°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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        ZONGULDAK °C, 17°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ARTVİN °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 13°C

        Az bulutlu

        KARS °C, 13°C

        Az bulutlu

        MALATYA °C, 19°C

        Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        VAN °C, 13°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

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