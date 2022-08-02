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Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur güneyde yüksek sıcaklık

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; batı ve doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken, Ege kıyılarında poyraz, Doğu Anadolu'nun güneyinde lodos etkili olacak. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak

02.08.2022 - 07:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur güneyde yüksek sıcaklık
Karadeniz'de yağmur güneyde yüksek sıcaklık
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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