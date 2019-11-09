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Son dakika... Meteoroloji açıkladı! İşte yurtta hava durumu!

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Bu sabah ve gece saatlerinde ise Marmara bölgesi genelinde yer yer pus ve sis olabileceği belirtildi. Bahardan kalma bir gün yaşayacak olan Türkiye genelinde sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek

09.11.2019 - 07:40 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Alınan son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar şöyle...

ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 30, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 28, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 21, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 24, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 21, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 16, Az bulutlu ve açık.

KARS: 15, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 19, Az bulutlu ve açık.

VAN: 15, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 23, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 24, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu ve açık.

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