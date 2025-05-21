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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor - 21 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin geneli az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur geçişleri bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 21.05.2025 - 07:34
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        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Güneşli 22°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BALIKESİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 26°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C

        Az bulutlu

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        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 27°C

        Az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 23°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 17°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 28°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 21°C

        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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