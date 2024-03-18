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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji açıkladı! Güney ve doğuda yağmur var... Bu iller dikkat - 18 Mart Hava Durumu

        Meteoroloji açıkladı! Güney ve doğuda yağmur var... Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Yağışların; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:31
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        Güney ve doğuda yağmur var... Bu iller dikkat
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        Diyarbakır

        Yağmurlu 10°

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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