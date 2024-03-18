Meteoroloji açıkladı! Güney ve doğuda yağmur var... Bu iller dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Yağışların; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'da kuvvetli olması bekleniyor.
Giriş: 18.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:31
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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