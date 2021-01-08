Fenerbahçe yılın transferinde mutlu sona ulaştı. beIN Sports'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

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