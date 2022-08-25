Define için kazdıkları kuyuda zehirlendiler: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, A.U. (37), Hüsametli Mahallesi'nin Andız mevkisinde define için kazılan 15 metrelik kuyuya inen 2 arkadaşından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yaptıkları kuyuda zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş (43) ve Ahmet Bulut'u (64) bulundukları yerden çıkardı.

AA'nın haberine göre; metan gazından zehirlendiği bildirilen Arslantaş ve Bulut'un çıkarıldığı kuyudaki kaçak kazının, define aramak için yapıldığı iddia edildi.

Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Arslantaş ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslantaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.