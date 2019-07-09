İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirdi. Akşener, "Bu cumhurbaşkanlığında ısrar ettikçe iş daha iyiye gitmeyecek" dedi.

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Ekonomiyi zam yağmuruyla düzeltmeye çalışıyorlar" diyen İYİ Parti lideri, "Bunun adı da ekonomik başarı mı? Sayın Erdoğan ve damadı yapısal reform lafını ağızlarından düşürmüyor. Kendilerinden önceki kazanımları yok etmekte sınır tanımıyorlar" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI TEPKİSİ

İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması hakkında şu eleştirilerini dile getirdi:

"Cuma gecesi hem de KHK ile Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar. AK Parti öncesi bir başka kazanımı da tarihe karıştı. Sayın Erdoğan, asıl görevden alması gereken kişinin damadı olduğunu göremiyor. Bu senenin başında Merkez Bankası'nın karını Hazine'ye aktarmışlardı, bu parayı belli ki çarçur ettiler. Akçe hesabına da göz diktiler. Buna karşı çıkan bürokratı da yoldan aldılar. Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes görüyor, siz de görün. Bu cumhurbaşkanlığında ısrar ettikçe iş daha iyiye gitmeyecek. Memur ve emekli zam dönemlerinde enflasyon düştü, zamlar kuşa döndü. Suyu kaynağından kestiler. Pazarda binbir hesap yapan vatandaşlarım gerçek enflasyonu biliyor."