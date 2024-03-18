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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mehmet Uçum'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara tepki

        Mehmet Uçum'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara tepki

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar için, "Hiç kimse hiçbir alanda ve hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:59
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        Mehmet Uçum: Yaşananlar kendi mecrasında kalmaz
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında, "Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" dedi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

        Uçum, "Hiç kimse kendi özerk alanında 'tek iktidarım' diye düşünmesin, devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın" ifadelerini kullandı.

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        Mehmet Uçum şunları söyledi:

        "Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez. Devlet, Türkiye’ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır.

        Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar.

        Hiç kimse hiçbir alanda ve hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın."

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