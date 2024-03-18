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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında, "Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Hiç kimse kendi özerk alanında “tek iktidarım” diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder.Herkes bunun farkına varsın.



Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez Devlet, Türkiye’ye bilerek ya da bilmeyerek yahut… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 17, 2024

Uçum, "Hiç kimse kendi özerk alanında 'tek iktidarım' diye düşünmesin, devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Uçum şunları söyledi:

"Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez. Devlet, Türkiye’ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır.

Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar.

Hiç kimse hiçbir alanda ve hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın."