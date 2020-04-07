Kamuoyunun uzun süredir gündeminde olan ve yaklaşık 90 bin mahkumun yararlanacağı ceza infaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Meclis Başkan Vekili Levent Gök, koronavirüse karşı oturumu maskeyle topladı. Meclis'te bulunan milletvekillerinin de maske taktığı görüldü.