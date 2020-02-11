Meclis'te gündem: FETÖ'nün siyasi ayağı

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Meclis'te her salı günü düzenlenen siyasi partilerin grup toplantılarında bu hafta, siyasi liderlerin gündeminde "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği tartışma hakkında ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu.

AKŞENER'DEN AK PARTİ'YE ÇAĞRI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta Sayın Erdoğan ile Sayın Başbuğ arasında yaşanan tartışmayı biliyorsunuz. Bu tartışma FETÖ ile mücadele edenlere mi, yoksa FETÖ'ye mi yarıyor bunun peşindeyiz. Meclis'e verdiğimiz önergelerimizle FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını istedik. Eski Genelkurmay Başkanı, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi FETÖ'nün istediğini söyledi.

Sayın Erdoğan, 'Kandırıldık' demişti. Türkiye'yi 15 Temmuz'a giden sürecin gerekçeleri ortadayken, kurumları yıpratacak sözlere dikkat etmeliyiz. İhtiyacımız olan FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkartmak. Bu samimiyet, kararlılık ister. Biz buna varız. Bir kez daha çağrı yapıyorum; siz bir önerge verin biz sizin önergenize destek verelim. Türkiye'nin bu hesabı kapatması lazım."

BAHÇELİ'DEN SİYASİ AYAK ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış. Bir boy aynasına baksa ayağını da görecek, boyunu da görecektir. FETÖ'nün siyasi ayağına gündeme getiren hep biz olduk. Dedik ki 15 Temmuz başarılı olsaydı, Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağı kim olacaktı? Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kimler olacaktı? Kılıçdaroğlu görev alacak mıydı? Bizim çaycıyla, çorbacıyla işimiz yoktur. Bunları konuşanlar oyun içindedir. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı, Başbakanı kimlerdir?

Sayın İlker Başbuğ bir televizyonda yaptığı açıklamalarla malum iddialarda bulunmuştur. MHP 2009'da ne söylemişse bugün de arkasındadır. Sayın İlker Başbuğ, yanlış bir yerde iz sürmektedir. Bugün eski uygulamaya dönülse, Sincan ve Silivri'deki darbecilere tekrar yargılanma imkanı sunulsa neler doğabileceğini düşünen var mıdır? Sivil mahkemelerin verdiği kararların ihlali nasıl bir gelişmeye kapı aralayacaktır? Bunu FETÖ'ye bağlamak aşırı ve zorlama bir yorum değil midir? Bunu tırmandırmak kime hizmet edecektir? 26'ncı Genelkurmayı FETÖ'cülerle gerekli mücadeleyi yapmış mıdır?"

KILIÇDAROĞLU'NDAN 20 SORU 20 CEVAP

Son olarak da partisinin grubuna seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin 20 soru sorup cevaplandırdı.

"Burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" Tarihsel bir süreç içinde anlatacağım" diyen CHP lideri, "FETÖ'nün siyasi ayağı tepede oturuyor. Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açık ve net. O kişi FETÖ'nün siyasi ayağıdır" ifadelerini kullandı.