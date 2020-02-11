11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, İdlib'de 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı hain saldırıya ilişkin olarak, "Artık tahammülümüz kalmadı. Bu iş açıklamayla olmaz. Suriye bataklığında Mehmedim can veriyor. Diplomasi elbette kıyıda durmalı, ancak Mehmedim can verirken gereğini yapın" ifadelerini kullandı.
BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ
İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul depremi konusunda, "Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarıyor. İstanbul'da yaşanacak bir felaket, Türkiye'yi, Türkiye'nin ekonomisini yakıp geçer. Şimdiye kadar atılan adımların yetersiz olduğu aşikar. Bu kadar önemli konuyu siyasi bir polemik haline getirmek istemiyorum. Kanal İstanbul'u değil, İstanbul'u depremden nasıl koruyacağımızı konuşalım. Kanal İstanbul için seferber olacağınıza gelin, bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatalım" ifadelerini kullandı.
EKONOMİ ELEŞTİRİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Meral Akşener, dolar kuru ve faiz oranlarını eleştirerek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı görevden alması gerektiğini söyledi.
FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI
İYİ Parti lideri Meral Akşener, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için çağrıda bulunarak şunları söyledi:
"Geçtiğimiz hafta Sayın Erdoğan ile Sayın Başbuğ arasında yaşanan tartışmayı biliyorsunuz. Bu tartışma FETÖ ile mücadele edenlere mi, yoksa FETÖ'ye mi yarıyor bunun peşindeyiz. Meclis'e verdiğimiz önergelerimizle FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını istedik. Eski Genelkurmay Başkanı, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi FETÖ'nün istediğini söyledi.
Sayın Erdoğan, 'Kandırıldık' demişti. Türkiye'yi 15 Temmuz'a giden sürecin gerekçeleri ortadayken, kurumları yıpratacak sözlere dikkat etmeliyiz. İhtiyacımız olan FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkartmak. Bu samimiyet, kararlılık ister. Biz buna varız. Bir kez daha çağrı yapıyorum; siz bir önerge verin biz sizin önergenize destek verelim. Türkiye'nin bu hesabı kapatması lazım."
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