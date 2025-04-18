Millî Eğitim Bakanlı, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı! Öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl oldu?

Millî Eğitim Bakanlı, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı! Öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldığını duyurdu.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

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MEB, alanlar itibarıyla Türkiye geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanların belirlendiğini bildirdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.