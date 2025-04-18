MEB ile kadro ve branş dağılımı açıklandı! İşte 25 bin öğretmen atama takvimi
25 bin öğretmen atama takvimi ile MEB duyurusu kapsamında, 15 bin öğretmen kadro ve branş dağılımı gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi; Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda, 25 bin öğretmen ataması detayları merak ediliyor. Peki, 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? İşte güncel MEB duyurusu ve konu hakkında bilgiler...
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MEB duyurusu ile 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, "25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi açıklandı mı, branş dağılımı nasıl?" soruları yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: "25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"
"10 bini Milli Eğitim Akademesine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemlerde yapacak."
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25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
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BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
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