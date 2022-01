Müzik dünyasının acı kaybı

HABERTURK.COM

Müzik dünyası büyük bir yıldızını kaybetti. "Bat Oft of Hell" adlı albümüyle satış rekorları kıran ünlü şarkıcı Meat Loaf'ten acı haber geldi. Loaf'ın 74 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Gerçek adı "Marvin Lee Aday" olan Meat Loaf'un ölümünü eşi Deborah Gillespie duyurdu. Loaf'ın vefatı uzun süredir şarkıcının menajerliğini yapan Michael Green tarafından da doğrulandı. Ancak ünlü müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Meat Loaf'ın son nefesini verirken eşi Deborah Gillespie, menajeri Green ve kızları Pearl ile Amanda'nın yanında olduğu belirtildi.

MEAT LOAF HAKKINDA

Jim Steinman'ın desteğiyle çıkan "Bat Out of Hell" albümü, ABD tarihinin en çok satan 35 albümü arasında yer aldı. "Meat Loaf" sahne ismiyle tanınan Amerikalı rockçı Michael Lee Ada'nın albümü 14 milyon satıldı.

Loaf, "Two of Three Ain't Bad" ve "Paradise by the Dashboard Light" şarkıları ise Bilboard Hot 100 listesinde 11 ve 39 numaraya kadar yükseldi.

Meat Loaf ve Steinman, 1993 yılında "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" albümünü de yaptı. Bu albüm de ABD'de 5 milyondan fazla sattı. Albümden çıkan "I'd Do Anything for Love" çarkısı 1993 yılında 5 hafta listelerde 1 numarada kalmayı başardı. Ayrıca "En İyi Rock Performansı" dalında Grammy ödülü getirdi.

Meat Loaf'un albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.