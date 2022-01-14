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Masterchef şampiyonu kim oldu, Hasan mı Eren mi birinci oldu? 14 Ocak 2022 Masterchef'i kim kazandı?

Masterchef şampiyonu kim oldu, Hasan mı Eren mi birinci oldu? 2022 Masterchef'i kim kazandı?

Masterchef Türkiye'de büyük gün geldi çattı. Büyük final bu akşam oynanacak. Canlı yayında bir yarışmacı birinciliğini ilan edecek ve 2022 Masterchef şampiyonu olarak önlüğünü astıracak. Bilindiği gibi, Masterchef finaline Hasan ve Eren adını yazdırmıştı. İki etaplı finalin ilk günü geride kalırken; Eren, Hasan'dan daha fazla puan toplayarak avantajı eline geçirdi. 2021 Masterchef şampiyonu ise bu akşamki canlı yayınla belli olacak. Bu noktada, Masterchef kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Masterchef büyük finali ile ilgili detaylar

14.01.2022 - 17:35 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Masterchef şampiyonu 2022 bu akşam belli oluyor. Finale adını yazdırmayı başaran Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, canlı yayında yapacakları yemeklerle 2022 Masterchef birincisi olmak için mücadele edecek. İki etaplı finalin ilk gününde Eren, Hasan'dan fazla puan toplayarak avantajı ele geçirdi. Şampiyonluğa giden yolda Masterchef puan durumu önem arz ediyor; çünkü şampiyon buna göre belli oluyor.

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2021 KİM OLDU?

    İlk günde kendi seçtiği yemeklerden oluşan bir menü yapan Hasan ve Eren, avantajı ele geçirmek için büyük efor sarf etti. Eren'in hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan topladı ve puan avantajıyla Eren ikinci güne önde başlıyor. Peki, 2021 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı kazandı? Masterchef birincisi Eren mi Hasan mı oldu?

    İşte, büyük final hakkında bilgiler ve Masterchef kim kazandı konusuyla ilgili gelişmeler

  • MASTERCHEF'TE İLK GÜNÜ KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye’de ilk günde yarışmacılardan üç yemek istendi. Bu yemekler; ilk eleme turunda yaptıkları yemek, dört ana malzeme ile yaratıcı yemek ve hayatlarının dönüm noktası yemek...

    İlk oyunda yarışmacılar, ilk eleme turu geçmelerini sağlayan yemeği yeniden yorumladı. Yapılan yemekleri değerlendiren şeflerin verdiği puanlara göre Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

    İkinci oyunda yarışmacılardan dört ana malzeme seçmeleri ve bu malzemeler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaları söylendi. Sürenin sonunda tadım yapan şeflerin değerlendirmesi ile Hasan ve Eren, 19’a puan aldı.

     

    Son oyunda ise hayatlarında dönüm noktası olan, mesleğe yönelmelerine sebep olan yemeği yapmaları istendi. Yapılan yemeklerin tadımını yapan şefler, Hasan’a 20, Eren’e 23 puan verdi.

    Üç oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.

  • 2021 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

    Masterchef 2021'de büyük final heyecanı bu akşam yaşanacak. MasterChef Türkiye büyük finalinde ise Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin birincilik mücadelesi verecek. TV8'de saat 20.00'de başlayacak final, 00.15'e kadar sürecek.

  • MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

    2021 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye lüks bir otomobil verilecek. 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

  • MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

    1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

    19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

    Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.

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