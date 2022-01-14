Masterchef şampiyonu 2022 bu akşam belli oluyor. Finale adını yazdırmayı başaran Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, canlı yayında yapacakları yemeklerle 2022 Masterchef birincisi olmak için mücadele edecek. İki etaplı finalin ilk gününde Eren, Hasan'dan fazla puan toplayarak avantajı ele geçirdi. Şampiyonluğa giden yolda Masterchef puan durumu önem arz ediyor; çünkü şampiyon buna göre belli oluyor.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2021 KİM OLDU?

İlk günde kendi seçtiği yemeklerden oluşan bir menü yapan Hasan ve Eren, avantajı ele geçirmek için büyük efor sarf etti. Eren'in hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan topladı ve puan avantajıyla Eren ikinci güne önde başlıyor. Peki, 2021 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı kazandı? Masterchef birincisi Eren mi Hasan mı oldu?

İşte, büyük final hakkında bilgiler ve Masterchef kim kazandı konusuyla ilgili gelişmeler