Edirne'de, kapılarını çaldıkları her evde vatandaşların maske ihtiyacını soran eğitimciler, hafta boyunca bu görevi gönüllü yapıyor. Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin atölyede ürettikleri siperli maskeler de sahada görevli kamu görevlilerine dağıtılıyor.
GÖNÜLLÜ OLARAK GÖREV ALIYORLAR
AA'da yer alan habere göre Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Lokman Kızılyar, okul yöneticileri ve öğretmenlerin salgınla mücadelede gönüllü görev aldıklarını söyledi. Tüm dünyada salgının etkilerinin devam ettiğini anımsatan Kızılyar, "Devletimizin, hükumetimizin aldığı tedbirlere iki aydır tüm vatandaşlarımız uyuyor. 'Sosyal normlarımız değişti' diyebiliriz" ifadesini kullandı.
"EV EV GEZİP DAĞITIM YAPIYORUZ"
Kızılyar, vatandaşların, devletin maddi, manevi ve sağlık alanındaki yardımlarına ulaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Edirne Valiliği koordinasyonunda ilimizde salgınla ilgili çalışmalar var. Vefa Sosyal Destek Grubu ve AFAD'ın yardımları ve yaptıkları vatandaşlarımıza dokundu. Birlikte hareket ettiğimizde birçok şeyin üstesinden geldiğimizi biliyoruz. Sağlık çalışanları, polis, jandarma ve görev başındaki herkes bu süreçte fedakarca çalışıyor. Biz de gönüllü öğretmenler olarak maske dağıtımında yer almak istedik. Valilik koordinasyonunda haftalardır bu dağıtımlara ev ev gezerek devam ediyoruz."
"HER ALANDA HALKLA BERABERİZ"
Aynı okulun öğretmenlerinden Hatice Yiğit de zor günlerin birlik beraberlikle atlatılacağına inandığını belirterek, "Öğretmenler sadece kara tahtada ya da okulda değil her alanda halkla beraber. Vatandaşlarımıza maskesiz dışarı çıkmamalarını salgınla mücadelede tedbirler almaları gerektiğini anlatıyoruz" diye konuştu.
"ÖĞRETMENLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"
Kent sakinlerinden Nebibe Mutlu ise öğretmenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızı, torunlarımızı eğittiler, bizlere her anlamda destek oldular yıllarca. Şimdi de gönüllü maske dağıtıyorlar. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz." dedi.
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