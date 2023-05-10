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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mart ayında işsizlik oranı yüzde 10 oldu. İşsizlik oranı şubat ayına göre bir değişim göstermedi. Genç işsizlik oranı ise martta bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 20.1'e çıktı

Giriş: 10.05.2023 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
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HABERTURK.COM

TÜİK mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı martta, şubat ayına göre değişim göstermeyerek yüzde 10 oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.1 iken kadınlarda yüzde 13.8 olarak tahmin edildi.

Martta toplam işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mart 2023:

TÜİK verilerine göre martta toplam işgücü bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53.6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.9, kadınlarda yüzde 35.7 olarak açıklandı.

GENÇ İŞSİZLİKTE YÜKSELİŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise martta bir önceki aya göre 0.7 puanlık artış ile yüzde 20.1'e yükseldi.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da nitelenen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı martta bir önceki aya göre 1.6 puanlık azalış ile yüzde 21.8'e geriledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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