Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

|Temel başlıklar
|Aylık değişim oranı (%)
|Yıllık değişim oranı (%)
|Patates
|42.10
|12.94
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|23.85
|31.88
|Şans oyunları
|22.82
|87.40
|Taze sebzeler (patates hariç)
|19.90
|59.82
|Taze meyveler
|11.21
|66.19
|Sigaralar
|10.85
|47.71
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|10.73
|51.27
|Konut sigortası
|8.66
|31.76
|Yumurta
|8.55
|82.07
|Orta öğretim
|7.28
|71.95
|Kahve
|7.25
|63.28
|Meyve ve sebze suları
|7.24
|42.62
|Dana eti
|7.03
|26.54
|Okul öncesi eğitim ve ilköğretim
|6.95
|73.61
|Tavuk eti
|6.12
|8.44
|Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)
|5.10
|33.63
|Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|4.46
|68.31
|Gözlükler ve kontakt lensler
|4.34
|38.13
|Kuzu eti
|4.14
|24.36
|Ev tekstili
|3.94
|24.62
|Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı
|3.91
|49.04
|Erkekler için kuaförlük hizmetleri
|3.86
|63.67
|Şarap
|3.79
|35.05
|Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar
|3.73
|13.61
|Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri
|3.56
|38.14
|Klima ve ısıtıcılar
|3.53
|37.14
|Çamaşır ve bulaşık makineleri
|3.48
|30.10
|Yemek odası ve oturma odası mobilyaları
|3.47
|28.24
|Gerçek kira
|3.39
|91.77
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.)
|3.14
|23.62
|Fırın, ocak ve fırınlı ocak
|2.98
|46.36
|Bisikletler
|2.77
|25.77
|Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı
|2.74
|63.53
|Kırtasiye malzemeleri
|2.70
|20.94
|Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri
|2.67
|56.29
|Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar)
|2.66
|51.58
|Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.)
|2.58
|24.51
|Çatal-bıçak takımı
|2.54
|20.12
|Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|2.48
|56.64
|TÜFE
|2.46
|38.10
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler
|2.40
|42.97
|Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler
|2.35
|26.68
|Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.)
|2.34
|24.41
|Paket turlar
|2.33
|13.10
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler
|2.28
|47.88
|Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler
|2.24
|21.92
|Su (şebeke suyu)
|2.23
|59.61
|Buzdolabı, derin dondurucu
|2.19
|36.77
|Dizel otomobiller (sıfır km)
|2.14
|12.15
|Yatak odası mobilyaları
|2.12
|31.28
|Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.)
|2.03
|25.41
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar
|2.03
|23.15
|Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri
|2.01
|9.41
|Şeker
|1.98
|27.78
|Motosikletler
|1.98
|14.00
|Ayakkabı bakım ve tamiri
|1.97
|64.29
|Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)
|1.82
|80.25
|Su ve maden suyu
|1.79
|38.34
|Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler
|1.69
|17.48
|Çikolata ve şekerlemeler
|1.68
|73.94
|Sağlık sigortası
|1.67
|57.68
|Ekmek
|1.57
|49.50
|Ev aletlerinin onarımı
|1.48
|51.04
|Bilgisayar ve ekipmanları
|1.48
|9.43
|Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)
|1.45
|67.18
|Kadınlar için kuaförlük hizmetleri
|1.45
|59.08
|Mutfak mobilyaları
|1.45
|27.99
|Fotoğrafçılık hizmetleri
|1.39
|56.46
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık
|1.38
|29.33
|Çocuk ve bebek ayakkabısı
|1.38
|19.58
|Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri
|1.34
|69.39
|Benzinli ve elektrikli otomobiller (sıfır km)
|1.34
|13.00
|Mücevheratlar, saat ve kol saatleri
|1.33
|27.79
|Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.)
|1.32
|51.20
|Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|1.32
|19.08
|Müzik enstrümanları
|1.32
|16.59
|Konutun bakım ve onarımı için malzemeler
|1.29
|30.95
|Çay ve bitki çayları
|1.28
|44.93
|Eğlence ve spor hizmetleri
|1.27
|57.32
|Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.)
|1.24
|27.03
|Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.)
|1.20
|22.82
|Kitaplar
|1.18
|32.87
|Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları
|1.16
|25.03
|Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı)
|1.15
|27.08
|Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler
|1.09
|56.88
|Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)
|1.06
|42.24
|Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|1.02
|49.34
|Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.)
|0.99
|23.79
|Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.)
|0.98
|27.31
|Pirinç
|0.93
|22.66
|Bira
|0.92
|36.11
|Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar
|0.89
|24.08
|Katı yakıtlar (odun, kömür)
|0.86
|24.61
|Diş hekimliği hizmetleri
|0.78
|35.41
|Halı
|0.77
|44.03
|Makarna çeşitleri
|0.67
|26.73
|Peynir
|0.67
|24.36
|Hastane hizmetleri
|0.63
|49.01
|Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.)
|0.62
|25.75
|Reçel, marmelat, bal vb. ürünler
|0.57
|36.55
|Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri
|0.55
|33.20
|Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.)
|0.53
|28.42
|Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları
|0.46
|29.94
|Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı
|0.45
|36.58
|Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri
|0.42
|51.49
|Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.)
|0.20
|32.77
|Erkek ayakkabısı
|0.19
|6.48
|Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.)
|0.13
|37.49
|Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.)
|0.12
|50.59
|Elektrikli küçük ev aletleri
|0.11
|25.55
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.)
|0.09
|49.61
|Gazete ve dergiler
|0.06
|49.63
|Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)
|0.03
|52.97
|Kadın ayakkabısı
|0.01
|14.39
|Üniversite eğitimi
|0.00
|108.03
|Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|0.00
|80.06
|Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı
|0.00
|67.31
|Posta hizmetleri
|0.00
|45.83
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.)
|0.00
|44.31
|Tüpgaz (ev tüpü)
|-0.03
|37.84
|Süt
|-0.04
|21.23
|Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları
|-0.05
|5.63
|İlaçlar
|-0.12
|25.12
|Un ve diğer tahıllar
|-0.28
|20.36
|Margarin
|-0.29
|28.33
|Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri
|-0.30
|32.88
|Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.)
|-0.66
|28.43
|Elektrik
|-0.69
|51.71
|Dondurma
|-0.69
|38.18
|Toz kakao
|-1.10
|66.73
|Kuru baklagiller
|-1.28
|12.01
|Taze balık
|-1.50
|46.76
|Ulaştırma sigortası
|-1.89
|50.51
|Erkek giyim
|-1.90
|18.84
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı)
|-1.96
|12.46
|Televizyonlar
|-2.01
|1.83
|Bebek giyim
|-2.24
|-8.75
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil)
|-2.30
|13.78
|Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.)
|-2.49
|49.02
|Tereyağı
|-2.74
|24.85
|Kadın giyim
|-4.57
|11.87
|Çocuk giyim
|-4.76
|12.57
|Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|-5.28
|33.77
|Havayolu ile yolcu taşımacılığı
|-18.13
|11.04