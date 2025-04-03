Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 38.10, aylık olarak ise yüzde 2.46 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 51.26 olarak hesaplandı.

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GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

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AYLIKTA DA GIDA ÖNE ÇIKTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, martta bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU PATATES TÜİK verilerine göre patates fiyatı martta yüzde 42,10 yükseldi. Aylık artış hızında patatesi yğzde 23.85 ile evcil hayvan ürünleri ve yüzde 22.82 ile şans oyunları takip etti. Taze sebze fiyatları da yüzde 19.90 yükseldi. Martta fiyatı en çok düşen temel başlık ise yüzde 18.13 ile 'havayolu ile yolcu taşımacılığı' Temel başlıklar Aylık değişim oranı (%) Yıllık değişim oranı (%) Patates 42.10 12.94 Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 23.85 31.88 Şans oyunları 22.82 87.40 Taze sebzeler (patates hariç) 19.90 59.82 Taze meyveler 11.21 66.19 Sigaralar 10.85 47.71 Kahvaltılık tahıl ürünleri 10.73 51.27 Konut sigortası 8.66 31.76 Yumurta 8.55 82.07 Orta öğretim 7.28 71.95 Kahve 7.25 63.28 Meyve ve sebze suları 7.24 42.62 Dana eti 7.03 26.54 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 6.95 73.61 Tavuk eti 6.12 8.44 Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) 5.10 33.63 Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 4.46 68.31 Gözlükler ve kontakt lensler 4.34 38.13 Kuzu eti 4.14 24.36 Ev tekstili 3.94 24.62 Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı 3.91 49.04 Erkekler için kuaförlük hizmetleri 3.86 63.67 Şarap 3.79 35.05 Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar 3.73 13.61 Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri 3.56 38.14 Klima ve ısıtıcılar 3.53 37.14 Çamaşır ve bulaşık makineleri 3.48 30.10 Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 3.47 28.24 Gerçek kira 3.39 91.77 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 3.14 23.62 Fırın, ocak ve fırınlı ocak 2.98 46.36 Bisikletler 2.77 25.77 Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı 2.74 63.53 Kırtasiye malzemeleri 2.70 20.94 Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri 2.67 56.29 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 2.66 51.58 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.) 2.58 24.51 Çatal-bıçak takımı 2.54 20.12 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 2.48 56.64 TÜFE 2.46 38.10 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler 2.40 42.97 Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler 2.35 26.68 Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.) 2.34 24.41 Paket turlar 2.33 13.10 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler 2.28 47.88 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 2.24 21.92 Su (şebeke suyu) 2.23 59.61 Buzdolabı, derin dondurucu 2.19 36.77 Dizel otomobiller (sıfır km) 2.14 12.15 Yatak odası mobilyaları 2.12 31.28 Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) 2.03 25.41 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar 2.03 23.15 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 2.01 9.41 Şeker 1.98 27.78 Motosikletler 1.98 14.00 Ayakkabı bakım ve tamiri 1.97 64.29 Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti) 1.82 80.25 Su ve maden suyu 1.79 38.34 Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler 1.69 17.48 Çikolata ve şekerlemeler 1.68 73.94 Sağlık sigortası 1.67 57.68 Ekmek 1.57 49.50 Ev aletlerinin onarımı 1.48 51.04 Bilgisayar ve ekipmanları 1.48 9.43 Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 1.45 67.18 Kadınlar için kuaförlük hizmetleri 1.45 59.08 Mutfak mobilyaları 1.45 27.99 Fotoğrafçılık hizmetleri 1.39 56.46 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 1.38 29.33 Çocuk ve bebek ayakkabısı 1.38 19.58 Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri 1.34 69.39 Benzinli ve elektrikli otomobiller (sıfır km) 1.34 13.00 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 1.33 27.79 Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.) 1.32 51.20 Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler 1.32 19.08 Müzik enstrümanları 1.32 16.59 Konutun bakım ve onarımı için malzemeler 1.29 30.95 Çay ve bitki çayları 1.28 44.93 Eğlence ve spor hizmetleri 1.27 57.32 Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.) 1.24 27.03 Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.) 1.20 22.82 Kitaplar 1.18 32.87 Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları 1.16 25.03 Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 1.15 27.08 Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 1.09 56.88 Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil) 1.06 42.24 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 1.02 49.34 Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.) 0.99 23.79 Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.) 0.98 27.31 Pirinç 0.93 22.66 Bira 0.92 36.11 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 0.89 24.08 Katı yakıtlar (odun, kömür) 0.86 24.61 Diş hekimliği hizmetleri 0.78 35.41 Halı 0.77 44.03 Makarna çeşitleri 0.67 26.73 Peynir 0.67 24.36 Hastane hizmetleri 0.63 49.01 Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) 0.62 25.75 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 0.57 36.55 Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri 0.55 33.20 Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.) 0.53 28.42 Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları 0.46 29.94 Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 0.45 36.58 Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri 0.42 51.49 Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.) 0.20 32.77 Erkek ayakkabısı 0.19 6.48 Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.) 0.13 37.49 Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) 0.12 50.59 Elektrikli küçük ev aletleri 0.11 25.55 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.) 0.09 49.61 Gazete ve dergiler 0.06 49.63 Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) 0.03 52.97 Kadın ayakkabısı 0.01 14.39 Üniversite eğitimi 0.00 108.03 Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 0.00 80.06 Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı 0.00 67.31 Posta hizmetleri 0.00 45.83 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.) 0.00 44.31 Tüpgaz (ev tüpü) -0.03 37.84 Süt -0.04 21.23 Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları -0.05 5.63 İlaçlar -0.12 25.12 Un ve diğer tahıllar -0.28 20.36 Margarin -0.29 28.33 Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri -0.30 32.88 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) -0.66 28.43 Elektrik -0.69 51.71 Dondurma -0.69 38.18 Toz kakao -1.10 66.73 Kuru baklagiller -1.28 12.01 Taze balık -1.50 46.76 Ulaştırma sigortası -1.89 50.51 Erkek giyim -1.90 18.84 Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) -1.96 12.46 Televizyonlar -2.01 1.83 Bebek giyim -2.24 -8.75 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) -2.30 13.78 Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) -2.49 49.02 Tereyağı -2.74 24.85 Kadın giyim -4.57 11.87 Çocuk giyim -4.76 12.57 Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -5.28 33.77 Havayolu ile yolcu taşımacılığı -18.13 11.04