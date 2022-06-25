Marmaris yangınını çıkaranın babası: Keşke kendini yaksaydı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" diye feryat etti.
Marmaris’te 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak Marmaris Adliyesinde tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, ’hangisine yanayım’ derken, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız ekmek yediğimiz ormanları yaktı" diye feryat etti.
"ALKOL SORUNU SONUMUZU GETİRDİ"
Marmaris’te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, “Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. ‘Akşama geleceğim’ dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün" dedi.
“YANGINI DUYUNCA ÇOK KORKTUM YOLDA MAHSUR KALIR GELMEZ DİYE”
Baba Ayhan, “Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere 'akşam ne lazım ne getireyim' diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.
YANGIN İŞÇİSİ OLARAK 3 YIL GÖREV YAPMIŞ
4 bin hektar ormanlık alanı yaktığını itiraf ederek tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, oğlunun 3 yıl ormanda yangın işçisi olarak görev yaptığını, gitmediği yer, gitmediği yangın kalmadığını söyledi.
Kadir Ayhan, yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp, kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti.
Fotoğraf: İHA
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