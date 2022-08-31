Marmara'da beklenen şiddetli yağış başladı!

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise suyla kaplandı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Esnaf ve belediye ekipleri, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.