Sınır kapısından itibaren takip edip Mardin'de kurşun yağdırdılar!

DHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı. DHA'nın haberine göre araçtakilerin randevu aldıkları Diyarbakır´daki hastaneye gitmek için Irak´ın Duhok kentinden yola çıktıkları belirtilirken, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren takipte oldukları üzerinde duruluyor. ARAÇTA 5 KİŞİ BULUNUYORDU Olay, saat 01.00 sıralarında uluslararası İpekyolu´nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak´ın Duhok kentinden Diyarbakır´da muayene için randevu aldıkları hastaneye giden akraba 5 kişinin içinde bulunduğu Irak plakalı cipe, hareket halindeyken başka bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz olarak ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu.

CİPİN YANINA GELİP, İKİNCİ KEZ ATEŞ ETMİŞLER Araçlarından inen saldırganlar, cipin yanına gelerek, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa´nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmed Jalaladeen İbrahim, yapılan müdahalesinin ardından Elazığ´a sevk edildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü.

SINIR KAPISINDAN İTİBAREN TAKİP Waheda Haedar Jasim ile oğlu Ahmed Jalaladeen İbrahim´in Diyarbakır´da hastaneden randevu aldıkları, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren ciptekileri takip ederek, saldırıyı gerçekleştirdikleri üzerinde duruluyor. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.