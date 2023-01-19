Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Mardin'de 4 kişinin öldürüldüğü saldırıda detaylar ortaya çıktı!

Hastane yolunda saldırı! Sınır kapısından itibaren takip edip Mardin'de kurşun yağdırdılar

Mardin'de gece saatlerinde meydana gelen saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Olayda Irak plakalı bir cipe hareket halindeyken ateş açılmış, araçtaki 4 kişi hayatını kaybetmişti. Dehşete düşüren saldırıda ise cipin Habur Sınır Kapısı'ndan itibaren takip edildiği öğrenildi. Araçtakilerin ise Diyarbakır'da hastaneye gitmek için yola çıktıkları belirlendi

Giriş: 19.01.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Mardin'de 4 kişinin öldürüldüğü saldırıda detaylar ortaya çıktı!
Sınır kapısından itibaren takip edip Mardin'de kurşun yağdırdılar!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.

DHA'nın haberine göre araçtakilerin randevu aldıkları Diyarbakır´daki hastaneye gitmek için Irak´ın Duhok kentinden yola çıktıkları belirtilirken, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren takipte oldukları üzerinde duruluyor.

ARAÇTA 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Olay, saat 01.00 sıralarında uluslararası İpekyolu´nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak´ın Duhok kentinden Diyarbakır´da muayene için randevu aldıkları hastaneye giden akraba 5 kişinin içinde bulunduğu Irak plakalı cipe, hareket halindeyken başka bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz olarak ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu.

CİPİN YANINA GELİP, İKİNCİ KEZ ATEŞ ETMİŞLER

Araçlarından inen saldırganlar, cipin yanına gelerek, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa´nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmed Jalaladeen İbrahim, yapılan müdahalesinin ardından Elazığ´a sevk edildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü.

SINIR KAPISINDAN İTİBAREN TAKİP

Waheda Haedar Jasim ile oğlu Ahmed Jalaladeen İbrahim´in Diyarbakır´da hastaneden randevu aldıkları, saldırganların Habur Sınır Kapısı´ndan itibaren ciptekileri takip ederek, saldırıyı gerçekleştirdikleri üzerinde duruluyor.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
Metrobüs yoluna girdi, kazaya neden oldu: 4 yaralı
Metrobüs yoluna girdi, kazaya neden oldu: 4 yaralı
Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç kurtarılamadı
Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç kurtarılamadı
Bodrum'da belden yukarısı olmayan ceset bulundu
Bodrum'da belden yukarısı olmayan ceset bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.