Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

AA'nın haberine göre; Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.