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Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Mardin'de kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından yabancı plakalı bir cipe silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Giriş: 19.01.2023 - 04:11 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
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AA

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre; Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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