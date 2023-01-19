Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
AA'nın haberine göre; Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Saldırıda cipte bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.