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        Haberler Gündem Politika Son dakika Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: Bu benim son dönemim | GÜNCEL HABERLER | Son dakika haberleri

        "Bu benim son dönemim"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:30
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, "İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Yavaş açıklamasında, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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