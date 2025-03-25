Son dakika Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: Bu benim son dönemim | GÜNCEL HABERLER | Son dakika haberleri

Son dakika Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: Bu benim son dönemim | GÜNCEL HABERLER | Son dakika haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, "İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Yavaş açıklamasında, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.