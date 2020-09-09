Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 8 arazöz sevk edildi.

Yangına müdahale sürdürülürken, takviye amacıyla bölgeye ekipler sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın mahalline yakın Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.