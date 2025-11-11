Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür gözaltına alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan okul müdürü gözaltına alındı
13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ İTTİ
AA'nın haberine göre; Manisa'da kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürülmüştü.
GÖZALTINA ALINDI!
Olayın ardından düşme anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen ve görevinden uzaklaştırılan okul müdürü B.G. gözaltına alındı.
Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.