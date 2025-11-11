Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa Haberleri: Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür gözaltına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan okul müdürü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:09
        Öğrenciyi merdivenden itmişti! Gözaltına alındı!
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan okul müdürü gözaltına alındı.

        13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ İTTİ

        AA'nın haberine göre; Manisa'da kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürülmüştü.

        GÖZALTINA ALINDI!

        Olayın ardından düşme anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen ve görevinden uzaklaştırılan okul müdürü B.G. gözaltına alındı.

        Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

        #Son dakika haberler
