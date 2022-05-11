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Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Manisa'da meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı

11.05.2022 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Manisa'da can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var
Manisa'da can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var
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DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, karayolunda park halinde duran demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turgutlu ilçesinden, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Fuat Dündar yönetimindeki 45 J 6405 plakalı servis otobüsü, Turgutlu-Manisa Karayolunun Nif Çayı Mevkisinde yolun sağında park halinde duran Hamit Kılıç yönetimindeki 45 LT 905 plakalı demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı.

3 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Servis ekibinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve AKS ekipleri ve polis ekibi sevk edildi.
Can pazarının yaşandığı kazada otobüste sıkışan yolcular AKS ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Kazada servis otobüsünde işçi olarak bulunan evli ve 3 çocuk babası Kamuran Alan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki tedavilerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis otobüsü sürücüsü Fuat Dündar yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç polis tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İşçilerin bulunduğu servis otobüsünün Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya Turgutlu’dan işçi taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan kaza haberini alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak’ta olay yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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