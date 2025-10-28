Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Manisa'da 5 ilçede eğitime ara | Son dakika haberleri

        Manisa'da 5 ilçede eğitime ara

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:39
        Manisa'da 5 ilçede eğitime ara
        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.

        AA'da yer alan habere göre deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

        Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.

        AFAD, saat 10.54'te Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

