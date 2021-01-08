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Mali'de 3 Ocak'ta Mopti bölgesinde yerli halk tarafından düzenlenen düğün töreni hava saldırısının hedefi oldu. 100 kişinin öldüğü iddia edilen hava saldırısı, dikkatleri, Fransa'nın bölgede yürüttüğü Barkhane Operasyonu'na ve ülkede geçmişte yaşanan benzer sivil ölümlerine çekti.

Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosuna konuşan yerel yetkili Adama Griaba'nın, Bounti köyündeki bir düğün sırasında hava saldırısı düzenlendiğini ve ölü sayısının 100 ila 150 olabileceğini söylemesi, Barkhane Operasyonu'na bağlı güçlerin, sivilleri öldürmüş olabileceği şüphesini doğurdu. Saldırıda yaralananların sayısı belirtilmezken sağlık görevlileri, birçok kişinin ağır yaralandığın ve çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, teröristlerin köydeki düğünü basarak erkeklerin kadınlardan ayrı bir noktada durmasını söylediğini ve saldırının o esnada gerçekleştiğini ifade etti.

SALDIRININ FRANSIZ ORDUSU TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Fransız ordusu ise aynı tarih ve bölgede bir hava operasyonu yaptığını ancak sadece teröristlerin hedef alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırının helikopterle düzenlendiğini söylese de Fransız Ordusu operasyonun Mirage 2000 tipi savaş uçağıyla yapıldığını vurguladı.

Fransız basınında da geniş yankı bulan olay ve iddialar, akıllara Barkhane Operasyonu kapsamında yaşanan sivil ölümleri getirdi.

Hava saldırısının kim tarafından düzenlendiği dair net bilgi bulunmazken, Fransız kaynaklara göre, saldırının Fransa ordusu tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Kaynaklar, Bounty ve Kikara köylerinde insansız hava aracı ile hedeflerin tespit edilerek doğrulanmasının ardından hava saldırısının gerçekleştirildiğini iddia etti.

Fransa'nın bölgedeki terör militanlarına karşı 5 bin 100'den fazla askeri personeli bulunuyor.