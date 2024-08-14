Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
Bodrum'dan Van'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3'Ü AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.