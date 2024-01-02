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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! 3 ölü, 29 yaralı

        Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! 3 ölü, 29 yaralı

        Malatya-Kayseri karayolu üzerinde yoğun sisin yaşandığı noktada yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 02.01.2024 - 08:35 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:35
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        Otobüs ile kamyon çarpıştı! 3 ölü, 29 yaralı
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        Malatya’da yolcu otobüsü ile posta kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre; kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, İstanbul’dan Malatya’ya gelen yolcu otobüsü ile PTT kamyonu çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı.

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