Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 11 tutuklama!

Malatya'da, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatı bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN 11'İ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.