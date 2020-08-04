Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre; Merkez Üssü Pütürge olan Malatya'da saat 18:30 sularında 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Malatya saat 12:37 sularında 5.7 büyüklüğünde bir depremi daha yaşamıştı. İşte, 4 Ağustos son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 AĞUSTOS 2020

2020.08.04 18:30:56 38.2042 38.7605 5.0 -.- 4.4 4.5 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 17:44:09 38.1547 38.6637 5.7 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 16:54:03 38.1215 39.0565 19.6 -.- 1.3 -.- MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 16:48:02 38.2212 38.8297 5.0 -.- 1.0 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 16:29:31 38.3298 38.5458 23.9 -.- 1.4 -.- COLAKLI-(MALATYA) İlksel

2020.08.04 16:25:52 39.5022 26.2252 4.0 -.- 2.0 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.08.04 16:24:21 38.2440 38.7417 20.6 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 16:10:17 38.2030 38.7908 5.0 -.- 3.9 4.1 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 16:05:28 38.2320 38.7463 5.0 -.- 3.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 15:52:11 38.2227 38.7650 20.0 -.- 1.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 15:03:07 38.1137 39.0470 16.9 -.- 1.5 -.- MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 14:54:07 38.2212 38.7958 21.2 -.- 1.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 14:52:30 40.8068 31.6748 0.0 -.- 2.0 -.- YAKABAYAT-(BOLU) İlksel

2020.08.04 14:42:38 37.9862 38.9135 12.3 -.- 1.7 -.- CIFTHISAR-GERGER (ADIYAMAN) İlksel

2020.08.04 14:31:32 38.2532 38.5682 24.3 -.- 1.7 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2020.08.04 14:25:27 39.4353 28.0667 2.5 -.- 1.5 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.08.04 14:11:56 38.2673 38.7782 1.9 -.- 3.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 13:50:17 39.1227 36.5653 4.4 -.- 2.2 -.- YENIYAPAN-SARKISLA (SIVAS) İlksel

2020.08.04 13:48:45 38.2192 38.7100 10.9 -.- 2.1 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 13:42:48 38.2442 38.7198 21.5 -.- 1.2 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 13:31:59 38.1738 38.7285 7.8 -.- 2.1 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 13:26:23 38.3405 39.1368 10.7 -.- 1.0 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.04 13:23:47 38.3073 38.6725 23.2 -.- 1.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2020.08.04 13:18:29 36.5008 33.2033 17.8 -.- 2.0 -.- GEZENDE-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.08.04 13:00:59 38.2255 38.7662 23.8 -.- 1.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 12:55:35 38.1803 38.6900 18.8 -.- 1.6 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 12:51:30 38.2827 38.7822 23.3 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 12:48:30 38.2050 38.8313 18.8 -.- 1.8 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.04 12:37:33 38.1862 38.7187 5.0 -.- 5.7 5.7 KORME-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.08.04 12:37:33)

2020.08.04 12:34:42 37.1340 27.8517 0.0 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel