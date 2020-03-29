Malatya'nın Kale ilçesinde saat 04.34'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 5 km. altında gerçekleşti.

Ayrıntılar gelecek...