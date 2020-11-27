Son dakika haberine göre; Malatya'da deprem oldu. Merkes üssü Uluköy olan Malatya'da saat 11:27 sularında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü daha sonra 4.7 olarak yeniden revize edildi. Malatya'nın çevre illeri olan Adıyaman ve Gaziantep'de de şiddetli hissedildi. 27 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 KASIM 2020

2020.11.27 11:27:54 38.1820 38.5830 5.0 -.- 4.9 4.7 ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2020.11.27 11:01:17 36.3640 34.8317 19.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.27 10:56:06 40.0750 27.7617 8.2 -.- 1.6 -.- KOCBAYIRI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2020.11.27 10:20:44 37.8518 26.7382 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.27 10:03:28 40.5697 29.0187 4.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.27 09:05:02 38.6875 43.9553 16.3 -.- 2.7 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN) İlksel

2020.11.27 09:03:56 36.6840 28.1602 68.1 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2020.11.27 09:03:57)

2020.11.27 08:39:50 37.8330 27.0188 8.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:33:42 37.8502 26.8647 8.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:18:44 37.8193 26.8475 2.3 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 07:44:07 39.5293 28.0412 5.4 -.- 2.4 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.11.27 07:16:51 38.7842 38.1323 6.0 -.- 2.6 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2020.11.27 07:16:56)

2020.11.27 07:11:45 38.9783 27.8743 2.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:11:13 38.9815 27.8493 6.5 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:08:10 38.7003 26.3767 8.0 -.- 2.9 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2020.11.27 06:58:58 37.8838 26.9745 7.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:56:20 40.4110 42.5277 20.5 -.- 1.8 -.- BOYALI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:51:47 40.3515 42.5233 11.5 -.- 1.9 -.- SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:48:38 40.3873 42.5358 13.2 -.- 1.3 -.- BOYALI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:41:59 37.4972 27.2968 1.5 -.- 2.0 -.- AKYENIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel

2020.11.27 06:40:14 40.3793 42.5415 17.3 -.- 1.7 -.- SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:31:22 38.9702 27.8928 1.3 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 06:22:07 37.8892 26.9630 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:19:32 37.8657 27.0113 7.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:01:53 37.8695 26.9497 6.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel