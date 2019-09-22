22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin’in Erdemli ilçesinde 50 yıldır kullanılan sıcak asfaltlı yol, özel mülkiyet gerekçesiyle iş makinesiyle kazılıp bahçeye dönüştürülmek üzere ağaçlandırıldı. Yolun "özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldığını ve iş makinesiyle söküldüğünü gören mahalle sakinleri şok oldu.
İHA'nın haberine göre, Erdemli ilçesindeki eski belde Tömük’ün Güney Mahallesi'nin yolu önce kum yığınıyla kapatıldı, hafta sonunda ise iş makinesiyle kazdırılarak, bahçe kurulmak üzere fidan dikildi. Sabah saatlerinde yolu kullanmak isteyen mahalle sakinleri yaklaşık 50 yıl önce imece usulü açılan asfalt yolun söküldüğünü, özel mülkiyettir yazısıyla kapatıldığını ve ağaçlandırıldığını görünce büyük şok yaşadı.
'ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR'
Mahalle sakinlerinden Mustafa Çok, "Bu yolun 50 yıllık geçmişini biliyorum. Bu yolun kapanmasından dolayı millet çok rezil durumda. Servis gelemiyor, çocuklar okula gidemez oldu. Önümüz kış, yağmur çamur. Çocuklarımız rezil durumda yolumuzun açılmasını istiyoruz" dedi.
Ertuğrul Erbay da, "Bir kilometrelik yol 50 yıldır kullanılıyor. Bir sabah geldik yollar kapalı, her tarafı kapatmışlar, yollar deşilmiş vaziyette, birde fidan dikilmiş. Millet mağdur, buradan kimse geçemiyor" diye konuştu.
'GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY'
Yolun 50 yıl önce imece usulüyle ve fedakarlık gösterilerek açıldığını anlatan Halil Çoban ise, "Her zaman kullandığımız yolun kapalı olduğun görünce şok olduk. Yani görülmemiş bir şey. Bu yerin bir yukarısı da bizim varislerimize ait. Yani aynısını biz de mi yapmamız gerekir. Komşu komşunun külüne muhtaç diye bir atasözü var. Bu adamlar bizim yerimizden geçmeyecek mi, biz ona ne yapacağız. Bizde mi aynı düşünelim. Biz öyle düşünemeyiz, çünkü içimizde bir insanlık hissi var. Eğer bizim yerlerden geçecekse bunlar kendisine bir helikopter alıp havadan geçsin" şeklinde konuştu.
'BİR AN EVVEL AÇILSIN'
Osman Kar adlı vatandaş da, "Bir an evvel yolumuzun açılmasını istiyoruz. Nasıl bir çözüm bulunacaksa bulunsun biz yolumuzdan geçelim. Acil bir durum olsa yangın olsa, hasta olsa kısa yolumuz kapalı" dedi.
Kazılmış yolu kullanmaya devam eden vatandaşlar yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
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