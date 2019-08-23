23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir hayırsever, bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi. İsmini açıklamayan bir hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir bakkala dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarının bulunduğunu öğrendi.
Bakkal işletmecisi Osman Cengiz ile irtibata geçen hayırsever, mahalle sakinlerinin yaklaşık 10 bin liralık borcunu Cengiz'in banka hesabına havale yaparak ödedi.
"TÜM BORÇLARINIZ ÖDENMİŞTİR"
AA'daki habere göre durumu sevinçle karşılayan Cengiz, bakkalın girişine, "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur" yazılı afiş astı. Cengiz, yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı kişilerin borcunu ödeyemediği, bu borçları bazen kendisinin sildiğini söyledi.
"İSMİNİ BEN DE BİLMİYORUM"
Veresiye defterinde yazılı borçların tek seferde ödenmesinin güzel bir davranış olduğunu dile getiren Cengiz, "Veresiye defterinde borcu bulunanlar borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşırıyor. İsmini benim de bilmediğim hayırsever, dar gelirlilerin hayır dualarını aldı. Yakında oğlumun düğünü vardı, toplu bir para elimize geçmesi bizim için de güzel oldu" diye konuştu.
"ÇOK GÜZEL BİR HAREKET"
Mahalle sakini Fazıla Sever ise veresiye defterinde adı yazılı kişilerin borcunun bir hayırsever tarafından ödenmesinin çok güzel bir hareket olduğunu dile getirdi. Esnaf Uğur Can da olaydan haberi olunca çok şaşırdığını kaydetti.
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