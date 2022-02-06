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Son dakika haberler: Madagaskar'da 4,4 milyon kişi risk altında!

Madagaskar’ı Batsirai Kasırgası vurdu: 4,4 milyon kişi risk altında

Madagaskar'ı Ana tropikal fırtınasının ardından Batsirai Kasırgası vurdu. Batsirai'nin en az 4,4 milyon insan için risk oluşturduğu belirtilirken, binlerce kişi tahliye edildi

06.02.2022 - 09:41 | Güncelleme: DÜNYA
İHA

  • Madagaskar’da Ana tropikal fırtınasının ardından iki haftadan kısa bir süre içinde bu kez de Batsirai Kasırgası vurdu. 

  • Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary’de karaya çıkan kasırganın, saatte 250 kilometre hıza varan rüzgarlara ve 15 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması bekleniyor. Binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi.

  • Uzmanlar, Batsirai Kasırgası’nın Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran ve Madagaskar’da 58 kişinin ölümüne neden olan Ana tropikal fırtınasından daha güçlü olmasından korkuyor.

  • Çevre Bakanı Vahinala Raharinirina basına verdiği demeçte, adayı vuran Batsirai’nin yaklaşık 600 bin kişiyi etkilemesinin beklendiğini ve ülkeyi vuran en kötü kasırga olabileceğini ifade etti.

  • Ana tropik fırtınasının yaralarının henüz sarılamadığı ülkede Batsirai’nin de büyük yıkıma neden olmasından endişe edilirken, sel ve toprak kaymaları sonucu tahminen 150 bin kişinin evsiz kalmasından korkuluyor.

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