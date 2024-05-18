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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bu yıl kurban bağış bedelini 12 bin 900 lira olarak açıkladı. LÖSEV'den yapılan açıklamada, "Kurbanınızı kesiyor, etini 12 ay boyunca lösemili çocuklarımız ve tüm kanser hastalarımıza dağıtıyor" denildi.

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

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22 YILDIR VEKALETEN KURBAN KESİYOR LÖSEV, 22 yıldır gerçekleştirdiği vekaleten kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. LÖSEV bu yıl için vekaleten kurban bağışı fiyatlarını 12 bin 900 TL olarak belirlediğini duyurdu. KURBAN BAĞIŞLARI NASIL YAPILIYOR Vekâleten kurban bağışları ve kurban bayramı bağışları, Türkiye'deki tüm banka şubelerinden "BAĞIŞ EKRANLARI" aracılığı ile masraf ödemeden veya internet bankacılığı üzerinden, Türkiye geneli tüm PTT şubelerinden, https://www.losev.org.tr/bagis/kurban.html linkini tıklayarak web sitesinden gerçekleştirilebiliyor. BAĞIŞLAR İÇİN BİLGİ ALMAK MÜMKÜN Bilgi almak için 0312 447 06 60 numaralı telefondan LÖSEV Vakıf Merkezi'ni aranıyor, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri'de bulunan LÖSEV irtibat ofislerine telefonla ulaşılıyor ya da ziyaret ederek bağış yapılıyor.

10 SORU- 10 CEVAP 1. LÖSEV kurban kesiyor mu? Evet, 15 yıldır et entegre tesislerine gidiyor, vekâleten Türkiye'de kurban kesimi yaptırıyor, etini Lösemili ve Kanserli Çocuklarımıza ve Yetişkin Kanser Hastalarımıza dağıtıyoruz. Kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar en modem kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı'nın 1. 2. ve 3. günlerinde kesilip; eti, derisi ve tüm organları değerlendiriliyor. REKLAM 2. Vekaleten kurban ibadeti olur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı Allah'a yakınlaşmak için gerçekleşen kurban ibadetlerinin mali bir ibadet olduğu için vekâleten yapılabileceğine dair cevaz verir ve "Dinimiz gereğince kurbanın rüknü, kurban kesilerek kanın akıtılmasıdır" demiştir. 3. Dini vecibelere uyuluyor mu? Vasıflarına uygun kurbanlıkları din görevlisi, veteriner hekim, noter yetkilisi, kalite güvence sorumlusu ve kasaptan oluşan bir ekip huzurunda dini vecibelere uyarak, isimlerinizi tek tek okuyarak ve kan akıtarak kesiyoruz 4-5 Dışarıdan kurban eti ve derisi kabul ediyor musunuz? Bağışım sonrası bilgilendirme yapacak mısınız? Bağışınız tarafımıza ulaştıktan sonra ve eğer "Vekâleten Kurban Kesimi bağışı ise kesimden sonra olmak üzere en az iki kere iletişime geçiyoruz. Bu sebeple bağış sırasında telefon, adres, e-mail gibi iletişim bilgilerinizi doldurmanızı / güncellemenizi rica ediyoruz. REKLAM 6. Kurban kestirmeden Lösemili Çocuklara maddi bağış yapabilir miyim? Kurbanın rüknü kanın akıtılmasıdır. 10 Ancak kurban ibadeti mali bir ibadettir. Dilerseniz 'Niyet Bağışı ile ilaç, kan, ilik bulamayan, hastanede yatacak ve tedavi olacak maddi gücü olmayan, eğitim ve öğrenimlerine devam edemeyen hastalarımıza destek olabilirsiniz. 7-8-9. Adak kurbanı kesiyor musunuz? Kesilen kurbanımın etinden bir parça alabilir miyim? Kurban ibadetinin esası kurbanın kesilmesidir. LÖSEV bunu nasıl yapıyor? Vekâleten kurban kesilmesini isteyenler en arka, 4. sayfada yer alan seçeneklerden birisini kullanarak vekaletini ve niyetini belirterek bağışını gerçekleştirebilir. Akabinde eğer banka, posta gibi aracı kurumlar üzerinden bağışlar gerçekleştirildi ise vakfımızın Aktif İletişim Birimine 0312 666 03 12'e isminiz, telefonunuzla beraber bilgi verilmelidir. 10. Adak ve kurbanlarımız hangi günler kesiliyor? Adaklarımız Kurban Bayramı'ndan önceki günlerde ve/veya arife günü (15.06.2024) kesilmektedir. Vekâleten kurban bağışlarınız ise bayramın 1.- 2. ve 3. günlerinde dini esaslara uygun olarak kesilmektedir. Allah kabul etsin.