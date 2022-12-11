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Haberler Dünya 270 kişi ölmüştü... Son dakika: Lockerbie saldırısının zanlısı ABD'de gözaltına alındı - Güncel haberler

Lockerbie saldırısının zanlısı ABD'de gözaltına alındı

Son dakika... İskoç yetkililer, 34 yıl önce 270 kişinin hayatını kaybettiği Pan Am 103 sefer sayılı uçağı imha eden bombayı yapmakla suçlanan Libyalı bir kişinin ABD'de gözaltına alındığı bildirdi

Giriş: 11.12.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
270 kişi ölmüştü... Son dakika: Lockerbie saldırısının zanlısı ABD'de gözaltına alındı - Güncel haberler
Lockerbie saldırısının zanlısı ABD'de gözaltına alındı
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İskoç yetkililer, 34 yıl önce Pan Am 103 sefer sayılı uçağı imha eden bombayı yapmakla suçlanan Libyalı bir kişinin ABD'de gözaltına alındığı bildirdi.

21 Aralık 1988 yılında, Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait Pan Am'in 103 sefer sayılı Boeing 747-121 tipi uçağın bombalanmıştı.

Lockerbie faciası olarak bilinen olayda, uçakta bulunan 243 yolcu ve 16 mürettebatın tümü hayatını kaybetmişti. Uçağın büyük parçaları İskoçya'nın güneyindeki Lockerbie kasabasına düşünce yerde bulunan 11 kişi daha hayatını kaybetmişti.

BBC'nin aktardığı habere göre, uçağı imha eden bombayı yapmakla suçlanan Libyalı bir kişi ABD'de gözaltına alındı.

Muammer Kaddafi, 2003 yılında Lockerie faciasında Libya'nın sorumlu olduğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti, ancak saldırı emrini kendisinin vermediğini dile getirmişti. 2011 yılında ise Libyalı bir hükümet yetkili, saldırı emrinin Kaddafi tarafından verildiğini söylemişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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