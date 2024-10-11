SON DAKİKA: KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı

KYK EK YURT KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi. Açıklamada, "Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor" denildi.