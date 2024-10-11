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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı

        SON DAKİKA: KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:16
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK ek yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Üniversiteye ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri için sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı. İşte, KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı ve KYK ek yurt kayıt tarihi...

        • 2

          KYK EK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK EK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

          Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aşağıdaki linkten sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

          KYK EK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          KYK EK YURT KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi. Açıklamada, "Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor" denildi.

        • 4

          YEDEK SIRASI BEKLEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

          Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ise yerleştirmelerin devam edeceği, yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerektiği bildirildi. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrencilerin de 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebileceği vurgulandı.

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