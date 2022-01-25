Kuzey Marmara Otoyolu 17 saat sonra açıldı!

İHA

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALMIŞTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

17 SAAT SONRA KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

ÇATALCA YÖNÜNE TEK ŞERİT HALİNDE GEÇİŞ

Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi.

İSTANBUL YÖNÜNDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ HADIMKÖY'DE BEKLEYİŞ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre öte yandan, onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı.

Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.

İSTOÇ'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI

İstanbul'da kar yağışı ve tipi nedeniyle TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. TEM İSTOÇ mevkiinde oluşan uzun araç kuyrukları gece boyu devam etti.

Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

ARAÇ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

İstanbul ulaşımının ana damarlarından olan TEM otoyolunda havadan çekilen görüntüler adeta araç mezarlığını andırdı. Birçok sürücünün trafik nedeniyle araçlarını terk ettiği görüldü.